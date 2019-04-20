معبد الأوبت الفرعوني يشرع أبوابه أمام السياح

المصدر: الأقصر - د ب أ

فتح معبد الأوبت الفرعوني، المعروف باسم معبد الاحتفالات والمواكب، أبوابه أمام سياح وزوار مدينة الأقصر المصرية، الغنية بمعابد ومقابر الفراعنة. وذلك للمرة الاولى.

وقد نظم حفل الافتتاح، أمس، بحضور وزير الآثار المصري، خالد العنانى، ترافقه وزيرة السياحة، رانيا المشاط، إلى جانب عدد من البرلمانيين والسفراء.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، مصطفى وزيرى، إن المعبد الواقع في منطقة معابد الكرنك الشهيرة، افتتح بعد أن شهد أعمال تطوير وترميم، تضمنت ترميم وتنظيف الحوائط، وتثبيت الألوان، وعمل أرضيات جديدة لتمهيد طريق الزيارة، وإعادة تركيب بعض البلوكات الحجرية التي تساقطت عبر الزمان.

وقال المدير العام لمنطقة آثار الأقصر، محمد يحيى عويضة، إن معبد الأوبت يتميز بألوانه ونقوشه المتفردة، وكانت تنطلق منه مواكب الاحتفالات الخاصة بالإله آمون، لتخرج من الكرنك مروراً بطرق الكباش الفرعونى - طريق المواكب - حتى تصل إلى معبد الأقصر. وكان من أشهر تلك المواكب هو موكب الأوبت الذي يحمل اسمه المعبد.