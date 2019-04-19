معجون أسنان يقتل طفلة

المصدر: البيان الالكتروني

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية واقعة مفجعة ، حيث توفيت طفلة عمرها 7 سنوات،نتيجة تعرضها لحساسية قاتلة جراء استخدام معجون أسنان،

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن مونيك ألتاميرانو، لم تنتبه أن أحدث معجون أسنان استخدمته الطفلة دينيس سالدات كان يحتوي مكونا من منتجات الألبان، علما أن ابنتها كانت تعاني حساسية من هذه المنتجات.

واعترفت الأم بأنها تشعر بالتقصير في حق ابنتها لأنها لم تتحقق من مكونات معجون الأسنان الجديد، وذلك بعد سنوات من حرصها على قراءة الملصقات وتأكد خلوها من أي مكونات تتعلق بالألبان، بحسب سكاي نيوز.

وأضافت ألتاميرانو: "على عكس ما يقوله لي الجميع، أشعر أنني أهملتها".

وكانت دينيس تعالج لدى أخصائي في تشخيص حالات الحساسية منذ بلغت عامها الأول، واعتادت أسرتها على قراءة ملصقات أي منتجات للتأكد من أنها آمنة لها.

لكن بينما كانت تقف دينيس إلى جانب شقيقتها الكبرى، تفرش أسنانها بالمعجون الجديد وقعت "المأساة".