« شواء» كلفهما 23 مليون إسترليني

المصدر: دبي - البيان

كلفة مادية باهظة ستترتب على حفلة شواء لطالبين كانا قد قررا الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، 2019، في إحدى الغابات الإيطالية، إذ تطالبهما السلطات المتخصصة في الدعوى المقامة ضدهما، حسب ما ذكر تقرير «ديلي ميل»، أخيراً، بدفع مبلغ 23 مليون جنيه إسترليني.

وذلك كونهما تسببا بفعل حفلة شوائهما بالقرب من بحيرة كومو الإيطالية، في حرائق ضخمة دمرت 2400 فدان من الغابات الإيطالية، وأتت على منازل كثيرة وتسببت بنفوق الحيوانات الأليفة فيها. وبينما يؤكد الطالبان البالغان من العمر 22 عاماً براءتهما من هذه التهمة في القضية، ويقولان إنهما كبشا فداء، يشدد ممثلو الادعاء، على أنهما المدانان والمسؤولان عن وقوع هذا الحادث.