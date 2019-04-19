تماثيل وتوابيت بكشفين أثريين غربي الأقصر

المصدر: الأقصر(مصر)- د ب أ

شهدت مدينة الأقصر في صعيد مصر، أمس، الإعلان عن كشفين أثريين جديدين، يحتويان على مئات التماثيل وعدد من التوابيت والمومياوات الفرعونية في منطقتي ذراع أبو النجا، والعساسيف في جبانة طيبة غربي مدينة الأقصر 721 كم جنوب القاهرة.

وقالت مصادر آثرية مصرية مسؤولة، على هامش احتفالية أقيمت، أمس، بمنطقة ذرا أبو النجا، إنه تم العثور على مئات من تماثيل الأوشابتي ولوحات وتوابيت في مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشرة في مصر القديمة، ويدعى صاحبها «شبس جحوتي».

وأشارت إلى العثور على تابوت فرعوني يحتوي على مومياء وتابوت يرجع لعصر الملك رمسيس الثالث، وهو لسيدة تدعى «نجمة عنخ»، ومقبرة لشخص يدعى «ميري. رع» أي محبوب الإله رع، وكان يعمل مشرفاً على «شونة غلال» الملك رمسيس الثالث، وذلك في منطقة العساسيف، بجبانة طيبة وجبل القرنة.