المصدر: تصوير: عبدالله المطروشي

تشكل ليلة النصف من شعبان، أول بوادر حلول شهر رمضان المبارك، وفيها يتم الاحتفال بـ«حق الليلة» بشراء الحلويات والمكسرات في مظهر تراثي رائع يبث البهجة في قلوب الصغار ويرسمها على وجوههم كما يبدو في الصورة، ما ينعكس وداً وألفة في قلوب الكبار ليعطي انطباعاً بحسن الجوار والكرم والتذكير بقدوم شهر رمضان المعظم.

تشكل ليلة النصف من شعبان، أول بوادر حلول شهر رمضان المبارك، وفيها يتم الاحتفال بـ«حق الليلة» بشراء الحلويات والمكسرات في مظهر تراثي رائع يبث البهجة في قلوب الصغار، ما ينعكس وداً وألفة في قلوب الكبار ليعطي انطباعاً بحسن الجوار والكرم



تصوير: عبدالله المطروشي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vaxPh2zL6A — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٨ أبريل ٢٠١٩