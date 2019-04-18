حق الليلة

المصدر:
  • تصوير: عبدالله المطروشي
التاريخ:

تشكل ليلة النصف من شعبان، أول بوادر حلول شهر رمضان المبارك، وفيها يتم الاحتفال بـ«حق الليلة» بشراء الحلويات والمكسرات في مظهر تراثي رائع يبث البهجة في قلوب الصغار ويرسمها على وجوههم كما يبدو في الصورة، ما ينعكس وداً وألفة في قلوب الكبار ليعطي انطباعاً بحسن الجوار والكرم والتذكير بقدوم شهر رمضان المعظم.

 

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