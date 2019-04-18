تضرب رقماً قياسياً بكعب عالٍ

المصدر: دبي - عمر حرز الله

أكملت امرأة فرنسية تدعى دوي هامبر (34 عاماً)، وهي مساعدة تمريض، وأم لطفلين، من مدينة باو في جنوب غربي فرنسا، سباق ماراثون باريس في 6 ساعات و4 دقائق و7 ثوانٍ، كل ذلك باستخدام زوج من الأحذية بكعب عالٍ، يبلغ ارتفاعهما 3 بوصات.

ووفقاً لموقع «thelocal» الفرنسي، فقد كان الرقم القياسي الذي حققته دوي أسرع بساعة و23 دقيقة من الرقم القياسي العالمي السابق، البالغ 7:27:53 ساعات، الذي سجلته الأميركية إيرين سيويل في ماراثون «تشاتانوغا» بتينيسي في الولايات المتحدة 2017.

ولا شك أن ركبتيها لا تزالان تشعران بتأثير إنجازها الرائع.

وخطرت هذه الفكرة غير التقليدية للاعبة منذ عام تقريباً، خلال رحلة في يوم ممطر إلى السينما، وهي تنتعل حذاء بكعب عالٍ، ما شجعها على تكرار التجربة.