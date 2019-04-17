بحيرات من الميثان على سطح أحد أقمار زحل

المصدر: واشنطن - رويترز

رسم العلماء الصورة الأوضح حتى الآن لأحد أكثر ملامح المجموعة الشمسية غرابة.. بحيرات في المنطقة القطبية الشمالية على سطح القمر تيتان أحد أقمار كوكب زحل، لكنها بحيرات من الميثان السائل.

وبتحليل المعلومات التي حصلت عليها مركبة الفضاء كاسيني التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) قبل أن تنهي مهمتها في 2017 بالاحتراق في غلاف زحل، توصل العلماء إلى أن بعض بحيرات تيتان الباردة المكونة من الهيدروكربونات السائلة في هذه المنطقة عميقة في حين قد تكون هناك بحيرات أخرى ضحلة وموسمية. ولا توجد سوائل على سطح أي جسم في المجموعة الشمسية إلا تيتان وكوكب الأرض.