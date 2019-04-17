دبة سجينة في مستعمرة العقوبات!

المصدر: دبي- عمر حرزالله

كاتيا.. دبة بنية اللون تبلغ من العمر 36 عاماً، وهي السجينة الوحيدة في مستعمرة العقوبات (161/‏1) التابعة للمملكة المتحدة في كوستناي، بكازاخستان، وهي تقضي عقوبة بالسجن المؤبد.

ومن المفارقات وفقاً لـ «أوديتي سنترال»، أنه حتى القتلة المسجونين هنا لديهم أحكام لا تزيد على 25 عاماً. إذاً ما الذي يمكن أن يفعله الدب حتى ينتهي به المطاف إلى السجن؟، وضعت كاتيا في السجن ضمن 730 نزيلاً خلف القضبان في عام 2004، بعد تسببها بإصابة اثنين من البشر.

ومثل الكثير من زملائها السجناء، عاشت هذه الدبة البنية حياة مضطربة. وتم التخلي عنها من قبل عمال السيرك عندما كانت لا تزال مجرد شبل صغير، ثم سجنوها في قفص بالقرب من موقع التخييم، التي تعتبر منطقة جذب سياحي. في موقع مخيم بيلايا يورتا، وارتكبت اعتداءاتها قبل 15 عاماً، فحكم عليها القاضي بالسجن المؤبد.