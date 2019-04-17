أول منصة عربية للتواصل الاجتماعي

المصدر: القاهرة - د ب أ

أطلق مستثمرون عرب أول شبكة عربية للتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت باسم «العرب فيس»، بمواصفات عالية تضاهي مثيلاتها العالمية ولكن بنكهة عربية. وتقول صفحة التسجيل في المنصة، التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، إنها «بيت للجميع» وإنها تحترم وتحمي قبل كل شيء خصوصية الأفراد والمجتمعات وبيانات المستخدمين كافة أينما كانوا، وإنها تحترم حرية الفكر وحقوق الجميع، وفقاً للوائح والقوانين المعتمدة دولياً في هذا المجال ومن دون أي تمييز.

وقال بيان صدر عن منصة «العرب فيس» أمس، إن طرح هذه المنصة في الوقت الراهن يأتي تلبية لحاجات الملايين من المستخدمين في مختلف دول العالم، الذين يبحثون عن منصة حرة، حيادية، تحترم خصوصيات وحقوق الأفراد والمجتمعات، وإنهم يتوقعون أن تلاقي المنصة نجاحاً وتفاعلاً كبيرين في دول العالم كافة، وخاصة الدول العربية.

ولفت البيان إلى أن المنصة تقدم العديد من المزايا التقنية الجديدة مثل البث المباشر والمحادثات عبر الفيديو، وإمكانية تغيير ألوان البروفايل مع لوحة متقدمة لكتابة ونشر البوستات (المنشورات) والتي تدعم كافة أنواع الملفات المرفقة معها، وهناك أيضاً خاصية البحث الفعال والسهل عن الأشخاص والأصدقاء، وأول مرة ستعرف من الذي زار صفحتك الشخصية، وإشعارات متقدمة لأحداث التواصل على المنصة.

وطبقاً للبيان، فإن المنصة تقدم مجاناً لمستخدميها من الأفراد أو الشركات خدمة المتجر الإلكتروني، والتداول الآمن على المنصة، فضلاً عن توفيرها خدمة تجربة الألعاب الإلكترونية قبل الاشتراك بها.