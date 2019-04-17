فيينا.. طفلة مولودة بشعر كامل

المصدر: دبي- سيد صالح

تسبب الرضيعة البريطانية الجميلة «فيينا»، والتي لم تتجاوز 3 أشهر فقط من عمرها، حيرة هائلة لكل من يشاهدها لأول مرة، ذلك أن الجميع يعتقد عندما يراها أنها دمية على شكل طفلة، وليست طفلة رضيعة حقيقية.

ويرجع السبب وراء هذه الحيرة إلى كون «فيينا» وُلِدَت بشعر كامل، بل إن والدتها تمشط لها شعرها الآن، كما لو كانت في الرابعة أو الخامسة من عمرها.وتقول والدتها، جيما بلينغهام التي تبلغ من العمر 27 عاماً وتعمل كوسيط عقاري، إن «فيينا» أذهلت الممرضات والقابلات اللائي ساعدن على توليدها بأحد مستشفيات الولادة.

وقالت بلينغهام: «كل من رأى «فيينا» من الممرضات والقابلات، وحتى الأطباء، صُعق من شعرها الغزير الناعم. إن شعرها يبدو كما لو كان ينتمي إلى كوكب آخر».

وأضافت قائلة: «حينما سافرنا على متن طائرة لقضاء عطلة في جزيرة «فيجي» بالمحيط الهادي، اعتقد كافة المسافرين أن «فيينا» دمية، ولم يصدق أحد منهم أنها بشر».