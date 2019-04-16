المصدر: تصوير - عبدالله المطروشي

يأتي مشروع السيف دبي، الوجهة السياحية التراثية الثقافية التي تنفذها مجموعة مراس القابضة في واجهة خور دبي، فرصة فريدة للزوار والمقيمين والسياح كما يبدو في الصورة، للتعرف إلى تجارب دانة الدنيا الفنية وتراثها التاريخي عبر تصاميمها العمرانية والهندسية التي تجمع الحداثة إلى جانب متعة التسوق.

السيف وجهة سياحية تراثية على خور دبي، يشكل فرصة فريدة للزوار والمقيمين والسياح، للتعرف إلى تجارب دانة الدنيا الفنية وتراثها التاريخي عبر تصاميمها العمرانية.



تصوير- عبدالله المطروشي #صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vhePA8SYGC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٦ أبريل ٢٠١٩