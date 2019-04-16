السيف دبي

المصدر:
  • تصوير - عبدالله المطروشي
التاريخ:

يأتي مشروع السيف دبي، الوجهة السياحية التراثية الثقافية التي تنفذها مجموعة مراس القابضة في واجهة خور دبي، فرصة فريدة للزوار والمقيمين والسياح كما يبدو في الصورة، للتعرف إلى تجارب دانة الدنيا الفنية وتراثها التاريخي عبر تصاميمها العمرانية والهندسية التي تجمع الحداثة إلى جانب متعة التسوق.

 

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