طقس دبي يذهل رواد التواصل الاجتماعي

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

شهدت دولة الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية طقساً مختلفاً غير مرتبط بالصحراء ومناخها، حيث هطلت أمطار غزيرة، وحجبت سحابة كثيفة أشعة الشمس القوية، كما فرغت الأبراج الهائلة مثل برج خليفة بسهولة الصواعق القوية التي ضربتها، وتشير التقارير إلى أن البرج الشهير تمكن من تفريغ 15 صاعقة ضربته.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور وتسجيلات الفيديو التي تظهر الأمطار الغزيرة والصواعق التي أذهلتهم، ومنحتهم إحساساً مختلفاً.

ويظهر فيديو نشر على موقع «يوتيوب» بعض هذه المشاهد، على الرابط التالي: https:/‏‏‏/‏‏‏www.youtube.com/‏‏‏watch?v=ubCpbxgFJNc