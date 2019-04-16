سوق التوابل في دانة الدنيا..عبق الماضي وألق الحاضر

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أحد الأوصاف التي تطلق على سوق التوابل في دبي «السوق المتنوع»، أو «سوق العطور»، وهو وصف مناسب جداً له، لأن النكهات والوصفات التي لا تعد ولا تحصى سوف تستقبلك وأنت تشق طريقك عبر هذا السوق التقليدي في منطقة التراث بالقرب من سوق الذهب بديرة.

وبحسب موقع «visitdubai» السياحي، يمكنك الاستمتاع بعبق الماضي العريق في دبي عندما تتعرف على أكوام الأعشاب والتوابل العطرية التي تتسرب من سلال كبيرة في كل منعطف.

ويمكن التجول بين العديد من الأكشاك المختلفة والدردشة مع البائعين الذين سيقدمون الكثير من الأفكار حول كيفية استخدام مختلف التوابل المعروضة. وليست كل التوابل مصممة للطهي، إذ تتوفر مجموعة واسعة من أنواع الشاي العطري من جميع أنحاء العالم. وهناك أيضًا مجموعة كبيرة من المكسرات والزيوت والزعفران المتوفرة في الأسواق.

وتباع التوابل بالوزن أو على شكل حزم. ولكن مثل الأسواق الأخرى، إذا كنت تشتري بكميات كبيرة، يتوقع البائعون منك المساومة. وهناك الكثير من التوابل العربية المعروضة، وكذلك التوابل المستوردة من شبه القارة الهندية. وسواء كنت خبيراً في الطهي أو تتطلع إلى تجربة بعض الوصفات المفضلة لديك، ستكتشف العديد من الأذواق الجديدة في سوق البهارات بدبي.