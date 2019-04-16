مدن عصرية مستمدة من الخيال العلمي

المصدر: دبي ـ البيان

قد يكون تصميم المدن العصرية بعيداً كل البعد عن تصميم الحوامات والأفعوانيات، لكن هذه المدن بدأت تواكب تدريجياً رؤى الخيال العلمي.

ومن خلال تصميم مدن من الخيال العلمي، استوعبت دول مثل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والهند ابتكارات جديدة في بنيتها التحتية وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة للسكان.

ويتضح ذلك في مشروع «نيوم»، وهو مدينة ضخمة ترتبط بأفريقيا عبر جسر فوق البحر الأحمر.

وبعد إنشائها، ستوفر نيوم رؤية من الخيال العلمي لعمال روبوتيين، وسيارات أجرة بدون سائق، وطائرات بدون طيار بتكلفة قدرها 500 مليار دولار.

وستصبح قريباً سلسلة من أربع جزر ماليزية موطناً لمشروع عمراني بقيمة 100 مليار دولار يمكن أن يتحدى هيمنة سنغافورة في المنطقة.

وفي عام 2018، عندما تم عرض فيلم الإثارة الخارق «النمر الأسود»، وعلى الفور، قامت مدينة واكاندا الخيالية التي تم تصوير الفيلم بها، بإجراء مقارنات لبعض مشاريع التنمية الأفريقية التي تركز على المستقبل.

وأوجه التشابه بين واكاندا ومدينة «ديامنيديو ليك» في السنغال التي تكلّف بناؤها ملياري دولار، مذهلة على نحو خاص.