أوراق نقدية تتصدر في معرض بالهند

المصدر: إعداد: نهى حوّا

كثيرون يعرفون عن النقود الذهبية البيضاء، التي شكلت العملة منذ القدم، لكن قلة تدرك وجود أوراق نقدية ذهبية، مثل تلك محدودة الإصدار التي قامت بطباعتها دولة «أنتيغوا وباربودا» احتفاء باستقلالها عن البريطانيين، والمعروضة في أكاديمية كالا، المركز الثقافي الذي تديره حكومة جاوا بالهند.

توصف بأنها أول أوراق ذهبية من 23 قيراط في العالم، وفقاً لموقع «ذا تايمز أوف إنديا»؛ ويضم المعرض جناحاً تعليمياً لنقود بأشكال وأحجام ومعادن مختلفة. ومن بين العملات القديمة الأكثر إثارة في المعرض هناك عملة البيسة، التي توقف استخدامها منذ عقود.