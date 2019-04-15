«رأي الجمهور» مطلوب في مهمة فلكية

المصدر: دبي - البيان

لا يزال علماء الفلك الذين اكتشفوا كوكباً صغيراً في نظامنا الشمسي، منذ أكثر من عقد، يطلبون المساعدة في إطلاق اسم على هذا الجرم السماوي بحسب موقع «سكاي نيوز».

وكان العلماء ميغ شومب ومايك براون ودافيد رابينوفيتش، اكتشفوا الكوكب (225088) 2007 OR10، في 17 يوليو 2007، بمساعدة مرصد «بالومار» في كاليفورنيا، بعد اقتفاء مبكر لأثره عام 1985.

وباستخدام تلسكوب ذي 48 بوصة، توصل الثلاثي إلى هذا الكوكب في نظامنا الشمسي، الذي يدور حول الشمس ويتموضع خلف كوكب نبتون في حزام كويبر. ومنذ 12 عاماً تقريباً، حافظ OR10 على هذا الاسم الذي أعطاه إياه مركز الكواكب الصغيرة.