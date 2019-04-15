عقار جديد لعلاج هشاشة العظام

المصدر: دبي - عمر حرزالله

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الطبية أخيراً على عقار جديد لهشاشة العظام يتيح إعادة نمو عظام النساء المتقدمات بالسن بالسرعة التي تنمو بها عظام المراهقين.

وأطلق على الدواء الجديد بحسب «ديلي ميل» اسم «إيفينتي» واسمه العلمي romosozumabaqqg، وهو يشجع على إعادة بناء العظام وتقليل خطر حدوث كسور قوية في العمود الفقري بنسبة تصل إلى 73 في المئة.

وتتعرض نصف النساء في الولايات المتحدة لكسور في العظام بسبب مرض هشاشة العظام المدمر الذي يجعل الأطراف هشة.

والنساء أكثر عرضة للمرض من الرجال لأن هرمون الاستروجين هو المفتاح لنمو العظام.