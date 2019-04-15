نجاة جوان كولينز من الموت حرقاً

المصدر: دبي - البيان

نجت نجمة التليفزيون والسينما البريطانية الشهيرة جوان كولينز في اللحظات الأخيرة من الموت حرقاً أول من أمس بعد اندلاع حريق هائل في منزلها بالعاصمة البريطانية لندن.

ووفقاً لما نشرته أمس صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد شب حريق هائل مساء أول من أمس في الدور الأول من البناية السكنية التي تسكن فيها كولينز مع زوجها المنتج السينمائي بيرسي جيبسون، في قلب لندن. وأفادت الصحيفة بأن النيران التي لم يُعرَف حتى الآن سبب اندلاعها أتت على الطابق الأول بأكمله، وهو الطابق الذي تعيش كولينز، 85 عاماً، مع جيبسون، 55 عاماً، في إحدى الشقق به.