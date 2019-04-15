أخطر طائر في العالم يقتل مربّيه

المصدر: واشنطن - د ب أ

قتل رجل في ولاية فلوريدا الأمريكية من قبل طائر الشبنم، الذي يعتبر «الطائر الأكثر خطورة في العالم»، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية، أول من أمس. والشبنم هو طائر ضخم لا يطير ويعتبر ثاني أثقل طائر في العالم بعد النعامة وموطنه الأصلي أستراليا وغينيا الجديدة.

وذكرت سلطات مكافحة الحرائق في مقاطعة ألتشاو لصحيفة «جاينيسفيل صن» أن مالك الشبنم سقط يوم الجمعة في مزرعته بالقرب من الطائر ذي المخالب الكبيرة قبل أن يهاجمه الطائر، ونقل الرجل إلى المستشفى حيث توفي في وقت لاحق. وقالت سلطات الحياة البرية في الولاية، إن الرجل كان يقوم بتربية طائر الشبنم، الذي يحظى بشعبية لدى جامعي الطيور الغريبة، وفقاً للصحيفة.