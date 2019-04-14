سحب كرسي نوم الرضع لتسبّبه بالوفيات

المصدر: إعداد- اليازية البدواوي

أعلنت شركة فيشر-برايس، عن حملة استدعاء لكرسي النوم المائل من جمع طرز «روك أن بلاي سليبر» في الولايات المتحدة بسبب تقارير تحدثت عن وفيات بين الرضع مرتبطة بهذا المنتج منذ عام 2015. وأفاد موقع «يورونيوز» بأن حملة الاستدعاء سوف تؤثر في 4 ملايين منتج بيع في متاجر التجزئة الكبرى.

وفي تغريدة، كتبت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية: «توقفوا عن استخدام المنتج واتصلوا بشركة فيشر برايس لاسترداد المبلغ أو الحصول على قسيمة». وأصدرت الشركة ولجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية أيضاً تحذيراً لأولياء الأمور بأنه لا ينبغي استخدام المنتج عندما يبدي الأطفال سلوكاً يدل على التقلب من جانب إلى آخر.