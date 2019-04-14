طفل في دبي يبتكر روبوتات تزيد المساحات الخضراء

المصدر: إعداد - سيد صالح

تمكّن الطفل الهندي، سيناث مانيكاندان، المقيم في دبي، من اختراع مجموعة من الرجال الآليين «الروبوتات» للمساعدة في زيادة المساحات الخضراء في دولة الإمارات.

ووفقاً لما ذكرته أمس صحيفة «ذي سنتينيل» الهندية، لم يتعدَ مانيكاندان العاشرة من عمره، وهو يدرس بالمرحلة الابتدائية في إحدى مدارس دبي.

ومن ضمن «الروبوتات» التي تفتق عنها ذهن العبقري الصغير روبوت يتولى أعمال الحرث والزراعة داخل الحقول لتقليل العمالة البشرية.

وأطلق مانيكاندان على هذا الاختراع اسم «أجري بوت»، وهو اختصار لما يعني بالإنجليزية «الروبوت الزراعي».

كما اخترع مانيكاندان أيضاً روبوتاً آخر لتنظيف المياه من المخلفات والنفايات العالقة بها، ويجعلها أكثر صلاحية للاستخدام في ري الأراضي الزراعية، وأطلق مانيكاندان على هذا الاختراع اسم «إم بوت».

ونقلت «ذي سنتينيل» عن العبقري الصغير تصريحات صحفية أكد فيها أن الهدف من مجموعة «الروبوتات» التي اخترعها هو مساعدة الإمارات وغيرها من البلدان ذات المناخ الحار على اجتياز أثر حرارة المناخ الذي قد يحول دون ازدهار الزراعة في بعض الأحيان.

وأعرب مانيكاندان عن أمله بأن تتبنى الجهات المختصة في الإمارات اختراعاته وتطبيقها لجعل البلاد أكثر خضرة.