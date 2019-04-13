«وهم بصري» فني يحتفي بهرم اللوفر في باريس

المصدر: دبي - فاتن صبح

إحياءً للذكرى الثلاثين لإنشاء هرم متحف اللوفر في باريس، اختار جان رين بمساعدة 400 شخص، ابتكار وهم بصري فائق الروعة للهرم، على مساحة تمتد لـ 17 ألف متر مربع مزق إلى قطع بمرور بضع ساعات فقط من إبداعه.

الوهم البصري الإبداعي الذي أنهى رين العمل عليه في الثلاثين من مارس الماضي، انتشرت صوره عبر انستغرام مذيلاً بدعوة من المصمم لأن يأتي الناس لزيارته بأنفسهم، وكتب قائلاً: «تعالوا واكتشفوا الهرم العظيم، شكراً للمتطوعين الـ400 الذين ساعدوا في عمليات لصق 2000 قطعة ورق طوال الأسبوع.

وأشار جان، الذي أعرب عن عدم تصديقه حدوث الأمر بالفعل، وفي مدونة صغيرة تحت إحدى الصور المهشّمة جزئياً، إلى أن»الصور كما الحياة فانية. وما إن يتم لصق قصاصات الورق حتى تعيش القطعة الفنية حياةً خاصة بها.