«بلومبيرغ»: صناعة الطهي في دبي مزدهرة وتتجدد دوماً

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت وكالة «بلومبيرغ» صناعة الطهي في دبي بأنها مزدهرة ودائمة التجدد، وذكرت بأن مشهد الطهي في دبي يكتسب زخماً جديداً في الوقت الراهن ويشهد نقلة نوعية كيفاً وكماً.

ونشرت الوكالة أمس تقريراً خاصاً عن صناعة الطهي في دبي، تحت عنوان «عاصمة الطهي في الإمارات تبني لنفسها سمعة جديدة».

حيث رصد التقرير موجة جديدة من المطاعم الفاخرة التي جرى افتتاحها في دبي خلال الآونة الأخيرة. وأوضح التقرير أن هذه المطاعم مملوكة لنخبة من أبرز كبار الطهاة العالميين والمحليين.

وسرد تقرير «بلومبيرغ» بعضاً من أبرز كبار طهاة العالميين الذين افتتحوا مطاعم مملوكة لهم في دبي مؤخراً، ومنهم كبير الطهاة الإيطالي العالم ماسيمو بوتورا، والذي افتتح في دبي أول مطعم يمتلكه خارج وطنه الأم، وكبير الطهاة الأسكتلندي غوردون رامسي.

وهناك أيضاً كبير الطهاة الإنجليزي الأشهر هيستون بلومنثال المقرر أن يفتتح مطعماً في دبي مطلع العام المقبل.

وأكد التقرير أن مشهد الطهي في دبي يخضع الآن لعملية تطوير شاملة بدأت منذ نحو عامين وأكسبته نقلة نوعية هائلة تمثلت في تحول عدد كبير من كبار الطهاة المهرة الذين عملوا في دبي لسنوات داخل مطاعم وفنادق إلى أصحاب مطاعم مملوكة لهم.

وأضاف التقرير أن هذا الاتجاه عزز الحرفية والجودة في مشهد الطهي بالإمارة، أضفى عليه قدراً أكبر من الموثوقية.