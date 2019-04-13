بكتيريا عمرها 100 عام تدلّل على وباء الكوليرا

المصدر: لندن - رويترز

رسم علماء الخريطة الوراثية (الجينوم) لإحدى سلالات الكوليرا، تم استخراجها منذ أكثر من مئة عام من جندي بريطاني كان مريضاً أثناء الحرب العالمية الأولى، واكتشفوا أدلة على كيف تسبب بعض سلالات بكتيريا الكوليرا أوبئة في العصر الراهن.

وقال الباحثون إن البكتيريا، التي يعتقد أنها أقدم عينة متاحة من البكتيريا المسببة للكوليرا، تم استخلاصها في عام 1916 من براز جندي أصيب بإسهال ناتج عن الكوليرا، بينما كان يتماثل للشفاء في مصر. لكن تحليلهم لشفرتها الجينية كشف أنها كانت سلالة غير مميتة. غير أن هذه السلالة تتصل من بعيد بسلالات بكتيريا الكوليرا التي تسبب حالات التفشي الراهنة وتسببت أيضاً في أوبئة في الماضي.

وقال نيك طومسون الذي شارك في الإشراف على الدراسة في معهد ويلكم سانجر في كمبردج ببريطانيا «على الرغم من أن هذه العينة المعزولة من البكتيريا لم تسبب أي تفش فمن المهم دراسة هذه السلالات مثلما ندرس السلالات التي تسبب الأوبئة».