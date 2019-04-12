شابة وراء صورة الثقب الأسود

المصدر: إعداد - سيد صالح

باتت العالمة الأمريكية الشابة د. كاتي بومان، 29 عاماً، واحدة من مشاهير العالم، في غضون الساعات الماضية، لدورها الرئيس في التقاط أول صورة للثقب الأسود، وذلك بعد أن قادت عملية تطوير اللوغاريثم، الذي أسهم بدوره في التقاط الصورة التاريخية، التي تناقلتها أمس وكالات الأنباء والصحف العالمية.

ونجحت بومان، المتخصصة في علم الحاسوب بمعهد «ماساتسوسيتش» الأمريكي للتقنية مع فريق تحت قيادتها من زملائها العلماء، في تطوير برنامج الحاسوب الذي حدد معالم وأبعاد الثقب الأسود، لتمهد الطريق بذلك أمام شبكة «إيفنت هوريزون» المكونة من 8 مراصد موزعة في 4 قارات مختلفة لالتقاط الصورة وجمع معلومات كافية عن الثقب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن د. بومان بدأت عملها في تطوير اللوغاريثم منذ 3 سنوات، وكانت آنذاك طالبة في المعهد.