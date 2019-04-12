انخفاض الكوليسترول يصيب النساء بجلطة دماغية

المصدر: دبي - عمر حرز الله

كشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون في مستشفى النساء ببوسطن في الولايات المتحدة، عن أن وجود نسبة منخفضة للغاية من الكوليسترول، يزيد من مخاطر الإصابة بالجلطات الدماغية لدى النساء.

ونقلت «ديلي ميل» عن الباحثين الأمريكيين، قولهم إن النساء المصابات بمستويات منخفضة من الكوليسترول، كن أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بصورة مضاعفة، ما يؤدي إلى حدوث نزيف في المخ، مقارنة بالمستويات المتوسطة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء اللائي لديهن أدنى مستويات من الدهون الثلاثية الموجودة في الدم، كن أكثر عرضة لخطر الإصابة بسكتة دماغية نزفية، مقارنة مع النساء اللائي لديهن أعلى المستويات. ومنذ فترة طويلة، يوصف انخفاض مستويات الكوليسترول والدهون في الدم، بأنها طرق لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات الدماغية.