«سوشي» يعوّض العناصر الغذائية المفقودة بالجسم

المصدر: دبي - فاتن صبح

أعلن استوديو «أوبن ميلز» المتخصص بالمفاهيم التصورية في اليابان، عن نيته افتتاح مطعم غريب من نوعه، باسم «سوشي سيتغولاريتي» في عام 2020، يستعين باللعاب والفضلات البشرية، لمعرفة النقص في جسم الزبون، أملاً بابتكار قطع سوشي بطباعة ثلاثية، مصممة بطريقة خاصة، وفقاً لاحتياجات الشخص الغذائية.

ويعتمد المطعم المقرر افتتاحه في طوكيو، على العينات البيولوجية للزبائن، المرسلة مسبقاً، لتقييم متطلباتهم الغذائية، على أن تستخدم البيانات للاستعلام عن العناصر الغذائية المستخدمة في قطع السوشي التي سيقدمها المطعم.

وأشار استوديو «أوبن ميلز»، صاحب التصور، إلى أن «التخصيص المفرط، سيصبح أمراً شائعاً في مستقبل الطعام، وأنه بناءً على الحمض النووي والبول والفضلات، سيحصل الناس على هوياتهم الصحية الخاصة، التي ستخضع للتحليل، وتتم المقابلة الغذائية للمواءمة ما بين احتياجات الغذاء وعلم القياس الحيوي».

ويتعاون الاستوديو مع شركتين للتكنولوجيا الصحية، لابتكار هويات صحية متخصصة لكل زائر، بناءً على نتائج فحوصات البول والنبيت الجرثومي المعوي. ويتم إدخال البيانات الحيوية في آلات حديثة، تبدع سوشي حسب الطلب، مزودة بالعناصر الغذائية الناقصة لدى الشخص المعني.