نافورة دبي تتراقص على إيقاع «بيبي شارك»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إعمار العقارية» أخيراً، عن شراكة تجمعها مع كل من «بينكفونغ»، الشركة المنتجة لأغنية «بيبي شارك»، التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، ومع «قناة سبيستون»، الوكيل الرسمي لشركة «بينكفونغ» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب هذه الشراكة، وجدت ظاهرة «بيبي شارك» طريقاً لها إلى قلب مدينة دبي عبر «نافورة دبي»، أضخم نافورة راقصة في العالم، لتتمايل فيها مياه النافورة بحماس على إيقاع أغنية «بيبي شارك» الشهيرة. وحصلت أغنية «بيبي شارك» على أكثر من 2.5 مليار مشاهدة على موقع «يوتيوب»، الأمر الذي جعل منها الأغنية التعليمية الأكثر مشاهدة على الإطلاق

. كذلك، حجزت الأغنية مكاناً لها في لائحة مجلة «Billboard» لأفضل 100 أغنية على مدى 13 أسبوعاً على التوالي. وتتميز الأغنية بلحنها الفريد والحماسي، إلى جانب شخصياتها اللطيفة، مما جعلها تستحوذ على اهتمام الصغار والكبار على حد سواء، وسرعان ما تحولت إلى واحدة من الأغاني التي تعلق في أذهان مستمعيها.