أربع نحلات تعيش داخل عين امرأة

المصدر: دبي ــ سيد صالح

اكتشفت السيدة التايوانية هونغ تشي - تينغ، 29 عاماً، أن أربع نحلات من النوع المعروف باسم نحل العرق تعيش داخل عينها وتتغذى على الملح الذي تحتوي عليه دموعها.

ووفقاً لما نشره أمس موقع «ميركوري نيوز» الشبكي الأمريكي، بدأت القصة عندما شعرت تشي- تينغ بألم مبرح في عينها اليسرى، إلى جانب سيل الدموع منها من دون توقف.

وتطور الأمر إلى ورم أغلق عينها اليسرى تماماً. وحينما ذهبت تشي - تينغ إلى مستشفى جامعة «فويين» في تايوان، كانت تتوقع أن سبب المشكلة هو عدوى بكتيرية أصابت عينها اليسرى.

وجاءت المفاجأة حينما كشف الطبيب على باستخدام المجهر، ليكتشف وجود نحلة من النوع المعروف بنحل العرق، والذي سمي بهذا الاسم لانجذابه إلى العرق البشري. وسرعان ما وجد الطبيب نحلة ثالثة، ثم رابعة، واستأصلها جميعاً من عين تشي- تينغ وهي لا تزال حية.