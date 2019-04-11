«نتفليكس» تريد شراء «المسرح المصري»

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قال مصدر مطلع إن شركة «نتفليكس» لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت، تجري محادثات لشراء «المسرح المصري» دار العرض السينمائي التاريخية في قلب هوليوود.

وأضاف المصدر أن الشركة ستستخدم المكان في استضافة العروض الأولى للأفلام وغيرها من الفعاليات.

ولا توجد خطط في الوقت الحالي لبيع التذاكر للجمهور.

ونتفليكس على خلاف مع الكثير من أصحاب دور العرض لأنها ترفض دأب صناع السينما على عرض الأفلام حصرياً في السينما لمدة 90 يوماً تقريباً. وتعرض نتفليكس الأفلام في دور العرض وعلى الإنترنت في اليوم نفسه أو بعد أسابيع قليلة من عرضها على شاشة السينما.