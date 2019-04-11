القهوة الجيدة تطيل العمر

المصدر: دبي - البيان

هناك أدلة علمية قوية تظهر أن القهوة جيدة بشكل لا يصدق لصحة الإنسان وإطالة عمره. ووفقاً لتحليل غذائي من 127 دراسة، فإن شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 20 %، كما تقلل القهوة من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 5 % وخطر الإصابة بالسكري من النوع 2 بنسبة 30%.

ويقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون بنسبة 30%.القهوة تحقق ذلك عن طريق إغراق الجسم بمضادات الأكسدة الطبيعية، وإصلاح الحمض النووي الخاص بشارب القهوة، وتهدئ القهوة الالتهابات المرتبطة بالإجهاد، وتحسن كفاءة الأنزيمات. وليس مستغرباً أن يعيش من يشربون القهوة وتزداد أعمارهم في المتوسط عن أولئك الذين لا يشربون القهوة.