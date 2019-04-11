المتزوجون يفتقدون السعادة

المصدر: واشنطن - د ب أ

الزواج جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي عبر التاريخ. وكانت الفكرة تقول: أوجد «توأم روحك» وتزوجه ثم ستكون سعيداً إلى الأبد.

ومجدت الكثير من الدراسات في القرنين العشرين وأوائل الحادي والعشرين الزواج وجسدته على أنه مفيد للجميع. غير أن الدراسات الحديثة تثبت أن المتزوجين ليسوا أكثر سعادة وصحة كما كان يعتقد سابقاً. ووجدت دراسة حائزة على جائزة أجريت على أكثر من 24 ألف بالغ ألماني أن الأشخاص الذين تزوجوا كانوا أكثر سعادة قليلاً في عام الزفاف.

ووصف المؤلفون هذه النظرية بفترة «شهر العسل». ويقولون إنه «في المتوسط، يتأقلم الأشخاص سريعاً وبالكامل على الزواج».