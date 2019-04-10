القبض على مليونير يسرق من متجر بعد شرائه جزيرة

المصدر: وكالات

قبضت الشرطة الأميركية على رجل سرق أشياء تقدر قيمتها بـ 300 دولار من أحد المتاجر، لكن المفاجأة أنه كان قد اشترى جزيرة خاصة قبل أسبوع بنحو 8 ملايين دولار.

وبحسب صحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية، فقد ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا القبض على المليونير أندرو فرانيس ليبي (59 عامًا)، للاشتباه في قيامه بسرقة بضائع قيل إن قيمتها تزيد على 300 دولار.

وذكرت الصيحفة أن ليبي متهم بسرقة ماكينتي قهوة، وثمانية مصابيح، وشرشف سرير من متجر "كمارت".

وقام ليبي بشراء هذه الأشياء وإخراجها من صناديقها واستبدالها بسلع أخرى ثم إرجاعها واستبدال الأموال، في طريقة احتيالية.

وقبل أسبوع، اشترى رجل الأعمال الثري جزيرة طومسون قبالة ساحل "كي ويست"، حيث يتوسطها قصر فاخر.

ونفى ليبي بشدة الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن الأمر معقد ويفضل عدم الخوض فيه.