يدخل «غينيس» ببيتزا من الجبن

المصدر: دبي ـ سيد صالح

دخل جوني دي فرانسيسكو، الطاهي الأسترالي المتخصص في طهي فطائر البيتزا الشهيرة، موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية مجدداً، بأكبر عدد من أصناف الجبن في طبقة الإضافات التي تعلو فطائر البيتزا، وذلك بعد أن تمكن من إعداد فطيرة بيتزا تحتوي على 154 صنفاً من الجبن.

ووفقاً لما نشرته أمس وكالة «يونايتد برس انترناشونال» الأمريكية، فقد نجح دي فرانسيسكو بذلك في استعادة رقمه القياسي العالمي الذي حمله العام الماضي عندما طهى فطيرة بيتزا تحتوي على 99 نوعاً من الجبن، إلا أنه فقد الرقم العام الماضي عندما تمكن طاهٍ آخر من إعداد فطيرة بيتزا تحتوي على 111 صنفاً من الجبن في إضافاتها.

ويقول دي فرانسيسكو الذي يعيش في ملبورن: «بينما لا تعد إضافة 154 نوعاً من الجبن إلى فطيرة بيتزا من المستحيلات في عالم الطهي، إلا أنها من المؤكد أنها تعد تحدياً وفكرة طموحة».