أغنيتان جديدتان في عروض نافورة دبي

المصدر: دبي - عمر حرزالله

أغنيتان جديدتان أضيفتا إلى عروض نافورة دبي الموسيقية الشهيرة التي تعرض كل نصف ساعة، يومياً. أولهما أغنية «لن أحب مجدداً على الإطلاق»، وهي الموسيقى التصويرية الشهيرة لفيلم «ولادة نجم» الرومانسي الحائز على جائزة الأوسكار من بطولة ليدي غاغا وبرادلي كوبر.

وأضيفت الأغنية سابقاً بهذا العام إلى عروض النافورة، لمدة أسبوع احتفالاً بـ «يوم الحب»، ولكنها ضمت الآن بشكل دائم . أما الأغنية الثانية فهي «صغير القرش المستحيل المثير للإعجاب»، التي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي العام الجاري، وحصلت للآن، على أكثر من 2.5 مليار مشاهدة على يوتيوب.