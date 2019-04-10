حاويات وقود طائرات تتحوّل متنزهاً فنياً

المصدر: دبي - فاتن صبح

يطالعك مدرج مطار لونغوا بشنغهاي سابقاً بخمسة أعمال فنية قوامها حاويات وقود طائرات على مساحة 60 ألف متر مربع حوّلته لمتنزه ثقافي وفني بتوقيع استديو «أوبن آرتشيكتشر» المحلي. مساحة الغاليريهات الموزعة على الحاويات الخمس باسم «تانك شنغهاي»، تتربع على مسطح شاسع من الأراضي الخضراء المجمّلة طبيعياً.

وقال المهندسان المسؤولان في الاستديو، لي هيو وهوانغ وينجينغ: «يروي المشروع حكاية عودة الآثار الصناعية إلى الحياة من خلال الفن في عهد جديد يطبع تطور المدينة. فالمستوعبات تحولت من صهاريج وقود إلى حاويات تختزن الفن والحياة».