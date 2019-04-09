يسطو على كعك ابنته بالقوة

المصدر: أوريغون - البيان

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أب من أوريغون، يبلغ من العمر 40 عاماً، بتهم السطو للتستر على سرقة مبيعات الكعك الخاصة بابنته. ووفقاً لـ«أوديتي سنترال»، استجابت شرطة فورست غروف لاتصال طارئ نتيجة احتمال الاختراق والاعتداء. عندما وصل أفراد الشرطة وجدوا أن برايان كوتور، وهو الشخص الذي أجرى مكالمة الطوارئ، لم يستجب لهم.

وأبلغ الرجل الشرطة فيما بعد أن شخصاً مجهولاً سطا على منزله على الرغم من محاولاته لمنعه، وأنه تمكن من الفرار بعد أخذ النقود. وأرسلت وحدة خاصة للبحث عن المشتبه فيه، لكن الشرطة شكت في أمر الرجل ودفعته للاعتراف بالجريمة.