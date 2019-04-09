لقاح جديد لسرطان عنق الرحم

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

طور الباحثون في كلية الطب بجامعة ميتشيغان الأمريكية، لقاحاً جديداً، تمكن من إزالة العدوى التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري لدى النساء اللائي لديهن آفات سرطانية في عنق الرحم، ما يمنع تلك الآفات من النمو.

ووفقا لـ «ديلي ميل»، فإن اللقاح المسمى «nogen SovacivecTipapki»، يقوم بحقن التغيرات السرطانية في عنق الرحم، وتحديداً الآفات السرطانية المعروفة باسم CIN.

ويشير فريق الباحثين الأمريكي، إلى أن اللقاح أكثر أماناً وأرخص وأسهل من الجراحة لإزالة الآفات السرطانية، ويمكن أن يكون طريقة جديدة لمنع حدوث تغيرات سرطانية في عنق الرحم، تتحول إلى لأورام خبيثة تنتشر في الجسم.