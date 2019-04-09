باليتانا أول مدينة نباتية في العالم

المصدر: نيودلهي - البيان

تعد باليتانا الجبلية في الهند أول مدينة نباتية في العالم، حيث يتم حظر بيع اللحوم والبيض فيها، كما يمنع ذبح الحيوانات.

تضم هذه المدينة وفقاً لموقع «فيغان نيوز» أكثر من 900 معبد، وتعتبر من أقدس الأماكن لأتباع الديانة اليانية. ويعرف عن أتباعها بميلهم إلى اللاعنف.

وهم ضد استهلاك اللحوم والبيض، ولكن يُسمح باستهلاك الألبان، وقرر ما يقرب من 200 من رهبان جاين أنهم يفضلون الموت بدلاً من الاستمرار في تحمل ذبح الحيوانات واستهلاكها في أي مكان في المدينة.

وقد أضربوا عن الطعام في يونيو 2014، مهددين بتجويع أنفسهم حتى الموت إلا إذا أعلنت الحكومة الهندية المدينة منطقة خالية من اللحوم، فاضطرت للاستجابة لهم.