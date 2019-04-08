«أبل» تخسر 900 ألف دولار بعمليات نصب

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تكبدت شركة أبل الأمريكية، منتجة هواتف «آيفون»، خسائر بلغت 900 ألف دولار، بسبب عمليات نصب. العملية بسيطة جداً، تقوم على أن يرسل أحدهم هاتف آيفون مقلّد «غير أصلي»، مدعياً أنه تحت الضمان، لكنه لا يعمل.

وبعد فترة وجيزة، ترسل إليه الشركة هاتفاً بديلاً بالبريد. ونقلت «نيويورك تايمز» عن وثائق قانونية، أن طالبين جامعيين في ولاية أوريغون، كررا هذه العملية مرات عدة، حتى بلغت خسائر الشركة 900 ألف دولار، لأنهم أرسلوا مئات الهواتف المقلدة. ثم قام الطالبان، كوان جيانغ ويانغ يوانغ تشو، بإرسال الهواتف الجديدة إلى الخارج، لبيعها مقابل آلاف الدولارات، ويحصلان على الأرباح، وفق ما جاء في وثائق القضية المرفوعة أمام محكمة أوريجون.

بدأ التحقيق في القضية منذ عامين، بعد ضبط الجمارك شحنات عدة من الهواتف قادمة من هونغ كونغ، تحمل اسم وعلامة أبل، لكن الشحنة كانت هواتف مقلدة، فأثار ذلك شكوك مسؤولي الجمارك.