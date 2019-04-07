تقنية جراحية تحيل «الغرز» للتقاعد

المصدر: دبي - البيان

إذا كنت ممن يخشون مشرط الطبيب الجراح وآثار الغُرز، فإن تقنية طبية جديدة باتت تبشر بطريقة أسهل في العلاج، من خلال ما يعرف بـ«العملية الجزيئية». وبحسب ما نقل «ساينس فوكس»، فإن التقنية المتقدمة ستقدم بديلاً عن العملية الجراحية التقليدية، التي تعتمد على فتح الجرح ثم رتقه بالغرز.

وذكر المصدر أن باحثين من جامعتي «كاليفورنيا» و«أوكسيدونتال كوليدج»، طوروا طريقة لالتئام الجروح والنسيج في الجسم دون ترك آثار للغرز، لكن هذه العملية تجري في حالات محدودة. ولا تقف مزايا الطريقة في تفادي آثار الغرز، بل تضمن شفاء المريض في فترة قصيرة زمنياً.