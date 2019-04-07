أغانٍ جديدة لأفيتشي

المصدر: لوس انجليس - رويترز

قالت أسرة الموسيقي السويدي أفيتشي الذي انتحر العام الماضي، إنها ستطرح أغاني جديدة له كان يعدها قبل وفاته. وعُثر على نجم موسيقى الرقص الإلكترونية، الذي كان له جمهور كبير في أوروبا ميتاً في سلطنة عمان في 20 أبريل 2018 عن 28 عاماً. وقالت أسرته في ذلك الوقت إنه كان يصارع ضغوطاً وإنه «لم يعد بإمكانه الاستمرار أكثر من ذلك». وقال ممثلوه في بيان أول من أمس إن أفيتشي، واسمه الحقيقي تيم برجلينج، ترك وراءه مجموعة من الأغاني شبه المكتملة وكان على وشك الانتهاء من ألبوم جديد. وأضاف البيان إن «الأسرة قررت عدم إبقاء هذه الموسيقى حبيسة.