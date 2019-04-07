ضبط 82.5 كيلو من قرون وحيد القرن

المصدر: هونغ كونغ - رويترز

أعلنت السلطات في هونج كونج أنها ضبطت 82.5 كيلو غراماً من قرون حيوان وحيد القرن بقيمة 16.5 مليون دولار هونج كونج (2.10 مليون دولار)، في أكبر حملة خلال خمسة أعوام، حيث تواجه هونج كونج زيادة في نشاط تهريب السلالات المهددة بالانقراض.

وتأتي هذه الخطوة بعدما ضبطت هونج كونج في وقت سابق من العام 40 كيلو غراماً من قرون وحيد القرن، و8.3 أطنان من حراشيف حيوان آكل النمل، وأكثر من 1000 من الأنياب العاجية.

وهونج كونج واحدة من نقاط المرور الرئيسية في العالم لمهربي الحياة البرية، حيث تمر عبرها مجموعة كبيرة من المواد المهربة التي تشمل زعانف أسماك القرش، وأشلاء النمور وقرون وحيد القرن.