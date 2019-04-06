عرش نابليون في المزاد

المصدر: ترجمة وإعداد: عبد الهاني عليوات

من المتوقع أن تجتذب دار المزادات "أوسناتط يوم غد الأحد الحشود للعرش الإمبراطوري، الذي يتراوح سعره ما بين 60 إلى 80 ألف يورو، وكذلك المجوهرات والميداليات والكتابات المعروضة للبيع يومي السبت والأحد، بحسب صحيقة "لوباريزيان" الفرنسية.

أحد عروش الإمبراطور نابليون بونابرت، جوهرة فريدة من نوعها، نادرة أخرى من النوادر، فهواة جمع التحف المتعلقة بنابليون سوف يجتمعون في المدينة الإمبراطورية يومي السبت والأحد في مزاد "إمبراطورية فونتينبلو" لدار أوسنات.

الأحد سيشهد بيع أحد أهم المعروضات، ويتعلق الأمر بأحد عروش الإمبراطور، المزين بالحرف (N) والمطرز بخيوط ذهبية.

يقدر ثمن هذا الكرسي التمثيلي ذو الخشب المذهل ومسند الظهر الكبير والمنحوت بشكل رائع مع تروس كبير تتخلله أقواس من اللؤلؤ، ما بين 60.000 و 80.000 يورو.

كما ستعرض في المزاد جوهرة فارسية لا تصدق (وسام الشمس الكبير) التي أهداه إياها شاه إيران الذي كان قريبا من نابليون، والتي بالتأكيد ستتجاوز كل الأرقام.

"إنها فريدة من نوعها، وستباع بكتابات فارسية"، يقول جان بيير تشاتينييه، مدير إدارة الإمبراطورية والذكريات التاريخية في دار أوسينات، مضيفاً أن قيمة هذه الميدالية الذهبية المزينة بألماس وياقوت تقدر ما بين 80.000 و 100000 يورو.

وصف مصر لم يغب عن المعروضات، حيث نجد 22 مجلداً (طبعة أولى) في وصف أم الدنيا معروضة للبيع.

و"سوف يتدفق هواة جمع التحف أيضًا لرؤية جوهرة مهمة صممتها الإمبراطورة أوجيني لأصدقائها في أكثر من 20 عامًا من العمل. وهي المرة الأولى التي ترى فيها، وهي بحجم ورقة A4 تقريبا"، يبلغ سعرها ما بين 25000 و 35000 يورو، ويوجد منها ما بين 15 و20 نسخة فقط.

كما تتوافر العديد من الأوسمة أيضًا، وكلها نادرة جدًا. وقال جان بيير تشاتينييه: "نحن محظوظون لأن لدينا عائلات تنتمي إلى الدائرة الأولى للإمبراطور تثق فينا".

اليوم السبت، سيتم أيضًا بيع العديد من الرسائل والكتابات والرسومات لإلوارد وكوكتو وشاتوبريان وتشرشل و كليمنصو.