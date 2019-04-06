استشكاف أصل النظام الشمسي عبر كويكب «ريوجو»

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية أن مركبة فضائية يابانية غير مأهولة، أطلقت أمس مقذوفاً على كويكب «ريوجو» الذي يبعد عن الأرض حوالي 340 مليون كيلومتر، من أجل إحداث فوهة صدمية والحصول على عينات من باطن الكويكب. وقال يوتشي تسودا، مدير مشروع بوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، إنه يعتقد أن التجربة ستمضي كما هو مخطط لها.

وذكرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أن العملية جزء من مهمة المسبار «هايابوسا 2» لاستكشاف أصل النظام الشمسي. وأضاف تسودا: «هناك إمكانية كبيرة أن يحدث المسبار فوهة صدمية» على سطح الكويكب «ريوجو».

حيث شاهدت الوكالة الغبار يخرج من موقع الفوهة. ورغم ذلك، سيستغرق الأمر أسابيع للتأكد مما إذا كانت التجربة ناجحة. وقالت «جاكسا» إن المسبار قام بفصل وحدة صغيرة محمولة على مسافة 500 متر فوق الكويكب، حيث انفجرت الوحدة وأطلقت قذيفة نحاسية وزنها 2 كيلوغرام، بسرعة 2 كيلومتر/‏‏‏ ثانية صوب سطح الكويكب من أجل إحداث الفوهة الصدمية الصناعية. وتتوقع الوكالة أن ترسل «هايابوسا 2» مرة أخرى إلى «ريوجو» في شهر مايو المقبل من أجل مراقبة الموقع وجمع عينات من داخل الفوهة.