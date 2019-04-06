هاري يدعو إلى حظر لعبة «فورتنايت»

المصدر: وكالات

دعا الأمير هاري إلى حظر لعبة «فورتنايت»، قائلاً إن اللعبة التي يحبها المراهقون حول العالم تم «تصميمها لجعل الشخص مدمناً عليها».

وقال هاري: «يجب عدم السماح بهذه اللعبة. أين الفائدة من وجود هذه اللعبة في المنزل؟.. لقد صممت ليُدمن عليها، إدمان يجعلك تجلس أمام الكمبيوتر لأطول فترة ممكنة، إنه أمر غير مسؤول».

وأضاف الأمير أن «وسائل التواصل الاجتماعي أكثر إدماناً من الكحول والمخدرات».

وقد أصبحت لعبة «فورتنايت» هوساً في العالم، وفكرتها تتمثل في أن ينجو اللاعب بنفسه لأطول مدة ممكنة، وكل جولة فيها 100 لاعب ومدتها 20 دقيقة. وهناك مئتا مليون شخص مسجلون فيها كلاعبين من حول العالم.