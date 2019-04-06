أنظمة غذائية تسبّب الوفاة المبكرة

المصدر: دبي - البيان

أظهرت دراسة حديثة على حسب موقع «بي بي سي»، أن الأطعمة التي نتناولها تتسبب في الوفاة المبكرة، لنحو 11 مليون شخص سنوياً حول العالم.

وتوصلت الدراسة، التي نشرت نتائجها في دورية لانسيت الطبية، إلى أن النظام الغذائي اليومي هو القاتل الأكبر مقارنة بالتدخين، ويتسبب الآن في واحدة من بين كل خمس حالات وفاة حول العالم. الملح - سواء في الخبز أو صلصة فول الصويا أو الأغذية المصنعة - هو الذي يحصد العدد الأكبر من تلك الأرواح. ويقول الباحثون إن هذه الدراسة لا تتعلق بالسمنة، وإنما بالأغذية «رديئة الجودة»، التي تضر بالقلب وتسبب السرطان. وتعد الدراسة، التي حملت عنوان «تبعات الأمراض على العالم»، التقييم الأكثر موثوقية لأسباب الوفاة، في كل دولة من دول العالم.