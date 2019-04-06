«سيدة الرمان» لبوتشيللي ليست مزيفة

المصدر: دبي - فاتن صبح

اكتشف خبراء فنيون، أن لوحة «سيدة الرمان» للرسام الإيطالي الشهير ساندرو بوتشيللي التي كان يعتقد أنها مزيفة، هي واحدة من الأعمال الأصلية للفنان التي أتم العمل عليها داخل مشغله.

وتوصلوا إلى تلك الحقيقة بعد العمل على إزالة طبقات من الطلاء الأصفر المتكدس على امتداد قرن من الزمن. وذلك بع ان ساد الاعتقاد بأن اللوحة الشهيرة ليست إلا تقليداً لعمل رسام عهد النهضة.

غير أن الاختبارات التي أجريت بأشعة إكس على اللوحة( التي تعود للعام 1487) والدراسات بالأشعة ما دون الحمراء وتحليل الصبغيات، كشفت أن العمل من إبداع ريشة بوتشيللي داخل مشغله بفلورنسا في القرن ال15.

وأشارت رايتشل ترنبول، التي تتولى حفظ المجموعات المهمة في التراث الإنجليزي إلى أنها بعد استشارة الخبراء في متحف «فكتوريا وألبرت» والمعرض الوطني تمكنوا «من التأكيد أخيراً» بأن لوحة «سيدة الرمان» تشكل إحدى لوحات بوتشيللي بالفعل.