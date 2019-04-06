ضفادع بحجم حبة الأرز

المصدر: أنتاناناريفو - د ب أ

اكتشف فريقان من الباحثين في مدغشقر والبرازيل ضفادع وسلاحف من نوع غريب، حيث اكتشف باحثون ألمان في علم الحيوان خمسة ضفادع، لا يزيد حجم أكبرها عن حجم ظفر الإصبع، في حين لا يزيد حجم أصغرها عن حجم حبة الأرز. واكتشف فريق من الباحثين الأمريكيين سلحفاة برازيلية ذات ظهر ورأس مضيئين.

كما اكتشف فريق الباحثين الألمان تحت إشراف مارك شيرتس، من معهد المقتنيات الحكومية في مدينة ميونيخ، ضفادع صغيرة الحجم تصنف ضمن مجموعة الضفادع ضيقة الفم، وتتبع ثلاثة منها فصيلة أطلق عليها الباحثون في دراستهم التي نشرت في مجلة «بلوس ون» المتخصصة، اسم «ميني»، أي صغيرة.