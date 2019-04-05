القطط تعرف أسماءها!

المصدر: البيان الالكتروني

خلص فريق بحث ياباني إلى أن القطط يمكنها التعرف إلى الأسماء التي يطلقها أصحابها عليها، غير إنه من المستحيل على الباحثين معرفة إن كانت القطط تنادي بعضها البعض بالأسماء نفسها.

نشر فريق بحث ياباني تقريرا علميا كشف فيه أن القطط تتعرف إلى أسمائها التي يطلقها عليها البشر. وقال رئيس الفريق العلمي اتسوكو اسيتو من جامعة صوفيا في طوكيو، إن "التجارب أثبتت أن القطط تتعرف إلى الأصوات التي يطلقها عليها البشر".

اكتشاف الفريق جاء من خلال بحثه طٌرق وإمكانية التواصل بين البشر والقطط.

ومن خلال دراسة تصرفات 78 قطة، ظهر للفريق أن انتباه القطط يزداد مع ذكر كلمات يابانية بشكل متكرر، كما أن القطط تبدأ بترديد أصوات معينة قريبة من الكلمات التي يعلمها لها فريق البحث.

ولاحظ الباحثون أن القطط تحرك أذنيها ورأسها حين سماع أسمائها، حتى حين ينطق بأسمائها بشكل غير مباشر خلال التحدث مع طرف ثالث، وفق (DW) الألمانية.

وظهر أيضاً أن القطط المنزلية أكثر تقبلا للتجربة من غيرها من القطط، لكن الفريق لم يستطع الكشف بكل تأكيد إن كانت القطط تنادي بعضها البعض بالأسماء نفسها!.

واقترح الباحثون تعليم القطط من خلال كلمات معينة تجنب الدخول إلى أماكن خطرة أو تنبيهها أو منعها من فعل أشياء معينة.